В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли деятельность группы, действовавшей под видом религиозно-философского клуба. Участники организации, созданной на Украине, на регулярных сходках молились за здоровье Владимира Зеленского и победу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В Санкт-Петербурге завершился масштабный рейд против сторонников украинских националистов. Силовики задержали более семидесяти человек, входивших в группу «Школа единого принципа». Эта организация, официально позиционировавшая себя как сообщество для духовного роста, была создана на Украине и действовала в культурной столице России.

На закрытых встречах участники не обсуждали философию, а последовательно осуждали специальную военную операцию и российское руководство. По составленному графику они возносили молитвы о здоровье президента Украины и его окружения, а также просили высшие силы помочь ВСУ и защитить от российской армии несколько областей, включая украинские и даже Курскую область России.

Руководительницей петербургского крыла организации считается известный местный педагог Ольга Даутова, возглавляющая Институт управления образованием. На внутренних собраниях она утверждала, что группа учит людей жить по светлым принципам. На деле же члены ячейки активно навязывали свое мнение окружению, тщательно скрывая истинную суть собраний от правоохранительных органов.

Все задержанные в Адмиралтейском районе были после опроса отпущены, однако в отношении них уже начата проверка по статье о дискредитации российской армии. В случае доказательства вины организаторам и активным участникам группы может грозить реальное лишение свободы — до десяти лет по совокупности статей.

