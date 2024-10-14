В ходе операции по зачистке территории юго-западнее Угледара подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, входящие в состав группировки «Восток», выявили скрытое хранилище оружия и боеприпасов, оставленное отступившими украинскими формированиями.

Среди обнаруженных материалов значились боеприпасы для гранатометных систем польского и американского производства, ручные гранаты, средства коммуникации и наведения, а также взрывчатые вещества, предназначенные для диверсионных операций. Об этом проинформировало российское оборонное ведомство.

Один из участников операции поделился, что на тайник наткнулись случайно, заметив нарушенный грунт, который изначально приняли за минное поле. Военнослужащие предполагают, что найденный арсенал мог быть подготовлен для использования диверсионно-разведывательными группами противника.

В Министерстве обороны отметили, что подобные находки не редкость для подразделений группировки «Восток». По мнению военных экспертов, противник, терпя поражения в открытых столкновениях, заблаговременно готовится к подрывной деятельности на освобожденных территориях.

Командир одной из штурмовых групп сообщил о регулярном обнаружении схронов с различными видами вооружений, включая натовские образцы. Он также отметил тактику противника по ночному минированию дорог с использованием беспилотных летательных аппаратов. Особую опасность, по его словам, представляют магнитные мины, которые трудно обнаружить в темное время суток.

Несмотря на разрушение линии обороны украинских формирований, отмечается, что противник пытается превратить каждое здание в укрепленный пункт, используя подвальные помещения для укрытия.

Ранее стало известно о том, что генерал Греков заявил о полном освобождении Угледара.