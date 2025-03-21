Мошенники «удаленно похитили» школьницу и отправили в Брянск

В Москве старшеклассницу обманным путем выманили из города и отправили в Брянск. Преступники обманули ее, используя схему с курьерской доставкой цветов, и заставили записать видеообращение к отцу, имитирующее похищение. Однако отец сразу понял обман, и мошенники не получили никаких денег, сообщил телеграм-канал Baza.

18 марта в московскую полицию обратился 46-летний мужчина по имени Алексей. Он сообщил об исчезновении своей 17-летней дочери, которая утром ушла в школу, но, как выяснилось позже, на занятиях не появлялась. Вечером он получил видеосообщение от дочери с просьбой о помощи.

Алексей сразу предположил, что это может быть мошенничество. Его насторожило неестественное поведение дочери в видео, а также внезапный визит накануне «похищения», во время которого она интересовалась его сбережениями.

После получения видео мошенники начали требовать выкуп, угрожая расправой. Однако Алексей не поверил им и отказался платить. Вскоре дочь нашлась в Брянске.

Девушку обманули, попросив сообщить код для доставки цветов, после чего взломали ее аккаунт на «Госуслугах». Мошенники запугали ее, заявив о якобы оформленной доверенности на гражданина Украины и угрозе уголовного преследования.

Затем с ней связался «сотрудник ФСБ», который угрожал уголовным делом об отмывании денег ее отцу. Девушке предложили «задекларировать» все ценности и узнать размер отцовских сбережений.

Далее мошенники пытались получить доступ к телефону отца, а затем заявили о готовящемся на него покушении. Девушке предложили стать «приманкой» и уехать из Москвы, записав видео о мнимой опасности.

После ее отъезда мошенники отправили сообщение Алексею с требованием выкупа. Однако отец сразу понял обман, и аферисты исчезли, а девушка вернулась домой.

Ранее сообщалось, что похитители 15-летней девочки из Ачинска опубликовали ее видеообращение.