ТАСС: аэропорт Жуковский закрыт на прием и вылет самолетов после падения БПЛА

В московском аэропорту Жуковский продолжаются работы по очистке взлетно-посадочной полосы после падения на нее обломков украинского беспилотника, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэрогавани.

Как уточнили там, в настоящее время вылет самолетов не осуществляется. Те борта, что должны были сесть в Жуковском, отправляются на запасные аэродромы.

«Аэропорт Жуковский закрыт на прием и вылет самолетов», — сообщили в пресс-службе аэрогавани.

Ранее мы писали, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья.

Также в районе 3:30 ночи вторника, 9 сентября, еще два беспилотника сбиты в Подмосковье. На сей раз в Домодедовском городском округе.

На месте падения вражеских дронов работают подмосковные экстренные службы. Известно, что в московских аэропортах из-за атаки ВСУ задержаны десятки рейсов.