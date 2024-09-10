ТАСС: аэропорт Жуковский закрыт на прием и вылет самолетов после падения БПЛА
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В московском аэропорту Жуковский продолжаются работы по очистке взлетно-посадочной полосы после падения на нее обломков украинского беспилотника, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэрогавани.
Как уточнили там, в настоящее время вылет самолетов не осуществляется. Те борта, что должны были сесть в Жуковском, отправляются на запасные аэродромы.
«Аэропорт Жуковский закрыт на прием и вылет самолетов», — сообщили в пресс-службе аэрогавани.
Ранее мы писали, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья.
Также в районе 3:30 ночи вторника, 9 сентября, еще два беспилотника сбиты в Подмосковье. На сей раз в Домодедовском городском округе.
На месте падения вражеских дронов работают подмосковные экстренные службы. Известно, что в московских аэропортах из-за атаки ВСУ задержаны десятки рейсов.