Московский школьник вскрыл дома сейф и перевел мошенникам 200 млн рублей

Случай очередного телефонного мошенничества произошел в Москве, где 17-летний выпускник школы самостоятельно провел «обыск» в квартирах своих родителей и передал злоумышленникам около 200 млн рублей. Об этом пишет Baza.

Подросток не только самостоятельно вскрыл родительский сейф с помощью болгарки, но и вызвал профессиональных взломщиков для доступа к другим хранилищам. Началось все 20 февраля, когда одиннадцатикласснику Мише позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы доставки. Они убедили школьника продиктовать код из СМС под предлогом спасения заказа от утилизации. После этого последовал звонок от лже-сотрудников Роскомнадзора, сообщивших о взломе «Госуслуг» и угрозе использования семейных средств для финансирования терроризма.

Завершающим этапом стал контакт с мнимым «сотрудником спецслужб», который поручил подростку самостоятельно провести обыск квартиры и передать все найденные ценности курьеру. 22 февраля молодой человек, вооружившись болгаркой, вскрыл сейф в одной из родительских квартир, изъял оттуда 80 млн рублей и $400 тыс, которые позже отдал приехавшему курьеру.

На следующий день школьник пригласил специалистов по взлому для открытия сейфов во второй квартире, откуда извлек еще 50 млн рублей и драгоценности, также переданные мошенникам. Афера раскрылась только когда домработница обнаружила взломанные хранилища и сообщила об этом матери подростка, после чего семья обратилась в полицию.

Ранее россиян предупреждали о новом способе телефонного мошенничества.