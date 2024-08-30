Согласно сообщениям от высшего военного руководства, Москва готовит решительный ответ на потенциальное снятие Европейским Союзом ограничений на использование украинскими военными европейского оружия для атак на российскую территорию.

Об этом пишет РИА Новости. Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с российским информационным агентством высказался о возможной реакции России. По его словам, ответные меры будут жесткими, асимметричными и незамедлительно ощутимыми для противоположной стороны.

Такое заявление прозвучало после того, как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с предложением о полном снятии ограничений на удары Украины по территории России. Боррель также подчеркнул, что такой шаг не будет означать вступление в конфликт с Москвой, назвав подобные предположения нелепыми.

Картаполов отметил, что подобная риторика от Борреля не вызывает удивления, однако окончательные решения будут приниматься не главой европейской дипломатии, а другими политическими фигурами и элитами.

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