В Курской области погибла семья из трех человек

Супружеская пара и их дочь пытались самостоятельно эвакуироваться из приграничного района по поврежденному мосту в Курской области, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» в пятницу, 30 августа. К сожалению, это закончилось трагически.

По данным канала, семья пыталась спастись по поврежденному мосту около села Карыж накануне, в четверг, 29 августа. Они пересекали реку Сейм, когда одна из украинских ракет попала в машину – все трое погибли от полученных ранений.

Близкие рассказывают, что в последние три недели семья оставалась в приграничной зоне, а потом все же приняла решение эвакуироваться через поврежденный мост. Напомним, ранее сообщалось о том, что был составлен рейтинг любимых у москвичей доступных автомобилей.