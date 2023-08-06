«Мособлпожспас»: информация о погибших и пострадавших при пожаре под Дмитровом не подтвердилась

Информация о двух погибших при пожаре в подмосковном поселке Синьково не подтвердилась. Об этом сообщил представитель «Мособлпожспаса» Илья Дорогин. Его слова приводит РИАМО .

«Огонь охватил здание магазина <…> — второй и третий этажи его главного корпуса», — рассказал он.

Возгорание произошло в воскресенье днем в магазине спорттоваров, затем огонь перекинулся на фабрику по производству спортивных изделий. По данным пресс-службы МЧС России, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.

На месте работает испытательная лаборатория. Специалисты проведут замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ. Установление обстоятельств и причин пожара проконтролирует Дмитровская городская прокуратура.