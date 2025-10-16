Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в центре Казани
Фото: [Отделение полиции в Дубне/Медиасток.рф]
В Казани произошел вооруженный инцидент — мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по водителю автомобиля. Нападавший был задержан на месте происшествия. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент со стрельбой развернулся днем на перекрестке улиц Тэцевская и Копылова. По информации Госавтоинспекции, злоумышленник в возрасте около 40 лет вышел из своей машины и, приблизившись к «Москвичу», произвел три выстрела в пассажира иномарки.
Выстрелы из травматического оружия пришлись в жизненно важные области — живот, лицо и грудную клетку пострадавшего. На место происшествия оперативно выехали экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи для оказания пострадавшему необходимой помощи.
Правоохранители задержали подозреваемого прямо на месте преступления. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и мотивы нападения.
