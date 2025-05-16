Пума Геркулес пришла в себя в Московском зоопарке после жизни в тесной квартире

Пума Геркулес, которую ранее забрали у жителя столицы, успешно прошла адаптацию в Московском зоопарке и в настоящее время активно принимает участие в ветеринарных тренингах. О данном факте сообщили в телеграм-канале столичного зоосада.

Подчеркивается, что за весь период нахождения в зоопарке у животного не зафиксировали ни одного приступа эпилепсии, которым оно ранее страдало. При этом все назначенные ветеринарами препараты Геркулес ест вместе с мясом. В общем состоянии большой кошки наметились положительные сдвиги и отмечается хорошая физическая форма для животного такого возраста.

У хвостатого отличный аппетит. В частности, пума с большим удовольствием поедает кроличьи тушки, а еще в рацион входят перепелки, крысы, кролики, говядина (мякоть или на кости), говяжье сердце, перепелиные яйца, витамины и минеральные добавки.

Свободное время постоялец зоопарка проводит, отдыхая в углу на соломе или наблюдая за рабочими по уходу за животными.

«С Геркулесом ежедневно проводят тренинги, и он уже делает большие успехи. Специалисты приучили его подходить к обозначенному месту, ложиться, подавать хвост. Сначала к нему прикасались тупой иглой, имитируя укол. Когда он привык к этим ощущениям, осуществили фактический забор крови. По результатам анализа можно сказать, что все показатели находятся в пределах нормы. На данный момент специалисты ввели в практику новый тренинг с целью измерения давления, что осуществляют уже вполне успешно. Также начали практиковать имитацию укола в бедро», — рассказали в зоопарке.

Пуму в небольшой квартире в районе Кунцево на протяжении нескольких лет содержал мужчина. На гражданина неоднократно поступали жалобы за то, что он выгуливает дикое животное без намордника. После судебной тяжбы 7 марта Геркулес поселился в зоопарке.

Ранее стало известно о том, что по решению Госдумы россиянам запретили иметь в качестве домашних животных крокодилов, слонов и бегемотов.