Полиция ищет мужчину, который бросил таблетки в вольер в Московском зоопарке

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о том, что полицейские ищут мужчину, который бросил в вольер с рысями и леопардами в Московском зоопарке неизвестный предмет. Об этом стало известно во вторник.

По словам Волк, во время мониторинга соцсетей сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором один из посетителей зоопарка что-то бросает через ограждение в вольер животным. Сейчас личность подозреваемого устанавливается, как и мотивы его поступка.

Ранее стало известно, что гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова написала об инциденте в своем телеграм-канале: она сообщила, что пока не установленный мужчина попытался отравить животных, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Сейчас сотрудники проверяют все остальные вольеры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что робот-сапер убрал подозрительный предмет у метро «Тропарево».