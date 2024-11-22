Мужчина угрожал взорвать гранату в петербургском кафе

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в одном из кафе мужчина угрожал взорвать гранату. Об этом сообщила в своем официальном телеграм-канале представитель МВД России Ирина Волк.

По ее информации, мужчина сообщил, что у него в руке находится боевая граната с сорванной чекой. Очевидцы вызвали на место полицию, и первыми на место прибыли сотрудники ППС УМВД РФ по Фрунзенскому району Петербурга.

Полицейские приняли решение эвакуировать посетителей, приблизились к мужчине и зафиксировали руку, а потом смогли убедить того передать предмет. В итоге оказалось, что это – ручная граната Ф-1. Возбуждено сразу несколько уголовных дел – о хулиганстве и незаконном обороте оружия, идет расследование. Мужчина оказался 43-летним жителем того же дома, где находится кафе.

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