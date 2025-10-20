МВД предупредило о новой схеме мошенников

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, активно распространяемой через мессенджеры. Злоумышленники вербуют девушек для заманивания мужчин на подставные свидания в определенные заведения. Об этом сообщает РИА Новости.

Полиция раскрыла детали изощренной преступной схемы, которая маскируется под предложение работы. В мессенджерах мошенники ищут девушек, предлагая им несложные обязанности: регистрироваться на сайтах знакомств, приглашать мужчин на свидания и получать 10% от суммы счета. Обещают ежедневные выплаты в любую точку мира.

На практике это оказывается вербовкой в организованную преступную группу. Девушки-приманки знакомятся с жертвами и назначают встречи в конкретных заведениях, где мужчин уже ждут сообщники мошенников. Посетителей вынуждают оплачивать многократно завышенные счета.

В МВД подчеркивают, что даже косвенное участие в такой схеме делает человека соучастником преступления. Любые предложения работы с легкими деньгами, особенно связанные со свиданиями или привлечением клиентов, должны вызывать настороженность. Ведомство призывает граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные вакансии.

