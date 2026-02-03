МВД сделало заявление после стрельбы в уфимской школе

МВД России выпустило обращение об инциденте в уфимской гимназии №16. По информации ведомства, сообщение о чрезвычайном происшествии (ЧП) поступило в дежурное часть во вторник, 3 февраля, около 11:00 по местному времени.

Отмечается, что на место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб, а также министр внутренних дел Башкортостана Александр Воронежский.

По предварительной информации, один из учеников девятого класса прошел на урок с пластиковым пневматическим пистолетом. В одном из учебных кабинетов он сделал несколько выстрелов в учителя и троих одноклассников. Также подросток зажег петарду.

Школьника оперативно задержали. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента и устанавливают все обстоятельства случившегося.

