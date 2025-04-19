МВД взялось за проверку информации о массовом побеге военнослужащих из части в Краснодаре

Региональное управление Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю устроило проверку после получения сообщения о попытке бегства из части почти сотни военнослужащих. Об этом в своем телеграм-канале сообщило издание RT.

Ранее сообщалось, что из одной из комендатур Краснодара попытались сбежать военнослужащие, которые находились там за попытку самовольного оставления своих частей. Они якобы сломали забор и бросились бежать. Теперь эти данные взялось проверять управление МВД по Краснодарскому краю.

«Очевидцы сообщают, что сотрудники ДПС досматривают авто, на месте много силовиков», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что двух бойцов, сбежавших из зоны спецоперации, задержали в Красноярском крае. Беглецы были обнаружены и задержаны на территории, удаленной от места побега более чем на 3 тыс. км. Их выявили в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».