На Байкале ввели запрет на выезд на лед после гибели туристов

После трагедии, унесшей жизни семи туристов из Китая и водителя, на Байкале ввели полный запрет на движение автомобилей по льду, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на одного из местных перевозчиков.

Формально ледовая переправа была закрыта, однако туристов продолжали возить в обход запрета. Открытие маршрута планировалось на 12 февраля, но из-за высоких рисков его перенесли сначала на 17-е, а затем и вовсе отменили.

Как выяснил Mash, водитель УАЗ «Буханка» работал без официального разрешения и организовывал нелегальные туры. На него вышли организаторы китайской поездки с просьбой «сделать красиво и дешево». Средняя стоимость такого путешествия для компании из четырех человек составляла от 65 тыс. до 80 тыс. рублей.

Во время поездки в районе мыса «Три Брата» автомобиль напоролся на трещину во льду. Водитель попытался ее проскочить, но не смог — машина мгновенно ушла под воду. Погибли семь граждан КНР и сам шофер. Двоим туристам удалось спастись.

Всего за неполные два месяца 2026 года при незаконных перевозках по льду Байкала погибли уже 11 туристов. Сейчас на переправах установлены ограничительные ленты, добраться до многих мест можно только по суше.

