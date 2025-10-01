На ЧАЭС произошел сбой электропитания: саркофаг над четвертым энергоблоком остался без энергии

На Чернобыльской АЭС зафиксировали перебой в электроснабжении защитного саркофага, изолирующего разрушенный реактор. Авария на инфраструктуре в Киевской области оставила объект без энергии. Об этом сообщает РИА Новости.

На Чернобыльской АЭС произошел опасный инцидент — гигантский стальной саркофаг, накрывший разрушенный четвертый энергоблок, остался без электропитания. По информации Министерства энергетики Украины, сбой произошел из-за повреждений в энергосистеме Киевской области.

Данный объект, известный как «Новый безопасный конфайнмент», критически важен для безопасности всей Европы. Он герметично изолирует радиоактивные материалы, не давая им просачиваться в окружающую среду. Несмотря на произошедшее, в ведомстве заверили, что угрозы выброса нет.

