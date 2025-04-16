На филиппинском острове Минданао произошло мощное землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 05:42 по местному времени (00:42 по московскому времени), сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло на расстоянии 51 километра к юго-юго-западу от филиппинского города Киамба, в котором проживает более 10 тыс. человек.

Есть ли пострадавшие и какие-либо разрушения, пока неизвестно.

По данным Сахалинского филиала Геофизической службы РАН, 15 апреля в 11:50 по местному времени (03:50 по московскому времени) в акватории Тихого океана, вблизи Северных Курил, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2.

Ранее туристам рассказали, ждать ли землетрясений в Турции на майские праздники.