На Ялту обрушился шторм: закрыты все пляжи

Шторм обрушился на Ялту: пляжи закрыты, МЧС предупреждает об опасности для жизни. Волнение моря достигло четырех баллов и продолжает усиливаться. Об этом сообщает ТАСС.

В Ялте введен полный запрет на купание из-за мощного шторма. Волнение моря достигло четырех баллов по шкале Бофорта и продолжает усиливаться. На всех пляжах курорта операторам рекомендовано поднять красные флаги, предупреждающие об опасности, и не допускать посетителей к воде.

МЧС России по Крыму прогнозирует дальнейшее ухудшение погоды — ветер может усилиться до 17 м/с. Такие условия создают прямую угрозу для жизни: сильное течение может унести человека в открытое море. Спасатели приводят тревожную статистику: только за последние три дня из-за шторма в республике погибли пять человек. Ведомство настоятельно просит отдыхающих не рисковать и строго соблюдать запреты.

Ранее в России зафиксировали первые серьезные заморозки.