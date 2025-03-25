На Кубани потушили пожар, вспыхнувший после удара ВСУ по нефтебазе

В Кавказском районе Краснодарского края завершена ликвидация последствий пожара на нефтебазе, который начался после атаки украинских беспилотников 19 марта. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как пишет РИА Новости, специалисты экстренных служб боролись с возгоранием семь дней. За это время полностью выгорели два резервуара, площадь пожара достигала 10 тысяч квадратных метров. В ходе тушения произошел взрыв одного из резервуаров, пострадали два человека.

Оперативные бригады постоянно охлаждали соседние объекты, предотвращая распространение огня. Специалисты успешно локализовали возгорание, не допустив ухудшения чрезвычайной ситуации на стратегически важном энергетическом объекте.

Предприятие приостановило работу сразу после начала инцидента. Трубопровод между резервуарами был поврежден, что осложняло процесс ликвидации последствий атаки.

Напомним, что четыре пожарных поезда привлекали к тушению пожара на нефтебазе на Кубани.