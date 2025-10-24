На Ладожском вокзале в Петербурге обрушилась часть крыши парковки: пострадавших нет

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга произошло частичное обрушение кровли надземной парковки. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Часть конструкции крыши автомобильной парковки, расположенной на территории Ладожского вокзала, обвалилась на железнодорожную платформу. Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хлот оперативно сообщил, что выехал на место для координации действий со службами РЖД и спасателями.

По его словам, информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте работают специалисты. Подробности инцидента, включая возможные причины обрушения, станут известны после проведения экспертизы.

Ладожский вокзал, являющийся одним из ключевых транспортных узлов северной столицы, продолжает работу. Движение поездов не прерывалось, однако зона происшествия оцеплена для обеспечения безопасности пассажиров.

