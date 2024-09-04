На месте возможной стрельбы в школе в Джорджии работают спасательные службы

В средней школе Апалачи, расположенной в Уиндере, штат Джорджия, произошел инцидент, связанный с возможной стрельбой.

В ответ на поступившие сообщения учебное заведение было окружено десятками сотрудников правоохранительных органов, сообщает FOX 5 Atlanta.

Школа была немедленно переведена на жесткие меры, а руководство ввело режим строгой изоляции и эвакуации после того, как поступило несколько звонков о стрельбе.

Съемочная группа FOX 5 присутствует на месте событий и зафиксировала работу экстренных служб, которые оказывают помощь пострадавшим. Сообщается, что по меньшей мере двое пострадавших были эвакуированы на вертолетах и доставлены в больницы. Подробности о состоянии пострадавших и характере их травм пока не разглашаются.

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