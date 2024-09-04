Репортеры телеканала ABC из Австралии в сопровождении украинских военных незаконно побывали на территории Курской области. Отчет о проделанной поездке был опубликован на сайте СМИ.

Журналисты посетили Суджу, а после выпустили материал под названием «Россия становится захваченной». В своей публикации они заявили о главных рисках, испытанных во время командировки. Сотрудники СМИ переживали из-за нахождения в зоне боевых действий, а также реальной возможности получить запрет на въезд на территорию нашей страны в будущем. За незаконное посещение Курской области иностранными журналистами, ФСБ заводит на последних уголовные дела.

Ранее сообщалось о том, что прибывающим в Россию мигрантам с низкой квалификацией в будущем могут запретить привозить с собой семьи. Об этом во время выездного совещания заявил председатель Государственный Думы Вячеслав Володин.