На аттракционе в «Острове мечты» в Москве застряли 20 человек

В Москве остановился аттракцион с людьми. Об этом днем в понедельник пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Речь идет, по данным журналистов, о парке развлечений «Остров мечты» — там прямо во время сеанса остановился аттракцион, в кабинах которого оказались примерно 20 человек, среди которых есть и дети.

Сейчас администрация парка развлечений принимает все усилия, чтобы как можно быстрее запустить аттракцион, но на место уже прибыли спасатели для подстраховки.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Новой Москве водитель случайно угодил в пруд, потянувшись за телефоном — машина утонула, а водитель выжил.