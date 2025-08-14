На пляжах Пхукета обнаружили опасных «синих драконов»

Министерство здравоохранения Таиланда предупредило туристов об обнаружении ядовитых моллюсков «синий дракон» на популярных пляжах Пхукета. Об этом сообщает MK.RU.

На курортах Пхукета зафиксировано появление Glaucus atlanticus — редкого вида ядовитых моллюсков, получившего прозвище «синий дракон» за яркий внешний вид. Эти существа, обычно обитающие в открытом океане, оказались у берегов из-за изменения морских течений.

Моллюски представляют серьезную опасность — их яд в несколько раз токсичнее яда португальского кораблика. При контакте с кожей он вызывает сильную боль, тошноту, мышечные спазмы и в редких случаях может привести к остановке сердца. Особую угрозу «синие драконы» представляют для детей и людей с аллергическими реакциями.

Местные власти рекомендуют туристам соблюдать осторожность при купании и немедленно покидать воду при обнаружении моллюсков. В случае укуса медики советуют промыть пораженное место морской водой (пресная усиливает действие яда), принять антигистаминные препараты и срочно обратиться за медицинской помощью.

