На побережье Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута

На побережье Темрюкского района обнаружили новые выбросы мазута, протяженность загрязненного участка составила около трех километров от порта «Тамань» до мыса Железный Рог. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экологический инцидент произошел на таманском побережье — специалисты зафиксировали новые выбросы фрагментов мазута. Загрязнение обнаружили на трехкилометровом участке от порта «Тамань» до мыса Железный Рог в районе поселка Волна.

Оперативный штаб мобилизовал 19 спасателей, волонтеров и технику для ликвидации последствий. Диаметр отдельных фракций нефтепродуктов достигает 5 сантиметров. На данный момент удалось очистить примерно треть побережья — специалисты собрали 290 мешков с загрязненным грунтом. Происхождение мазута устанавливается, а работы по очистке продолжаются в усиленном режиме.

Ранее сотрудники МЧС собрали 180 тыс. тонн загрязненного грунта в Керченском проливе.