На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка болеем чем из 800 машин

В воскресенье, 30 июня, на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка более чем из 800 автомобилей. Об этом говорится в сообщении оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Отмечается, что на 13:00 по московскому времени со стороны Тамани на подъезде к объекту зафиксирована очередь из 802 транспортных средств. Со стороны Керчи образовалась очередь из 62 автомобилей.

Часом ранее на подъезде к мосту со стороны Тамани было 817 машин. Со стороны Крыма очереди не было.

В 14:00 количество транспортных средств, оказавшихся в пробке перед мостом со стороны Краснодарского края, увеличилось до 810. Со стороны Керчи — до 320.

Меры безопасности на Крымском мосту усилили после попыток ВСУ атаковать объект. Первый теракт киевский режим совершил в октябре 2022-го года. Тогда террористы заложили взрывное устройство в грузовик, которые двигался из Краснодарского края в сторону Крыма по мосту. В момент, когда транспортное средство оказалось на мосту, устройство сдетонировало. В результате было повреждено шоссейное полотно.

Второй теракт ВСУ устроили, пытаясь подорвать Крымский мост с помощью безэкипажных катеров. Тогда в результате атаки также было повреждено асфальтовое покрытие. Жертвами стали мужчина и женщина, которые в момент атаки оказались в автомобиле на мосту.

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