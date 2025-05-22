На подлете к Москве сбили еще три беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, что еще несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены средствами ПВО вечером четверга.

Так, по словам Собянина, средства ПВО уничтожили три вражеских БПЛА, которые летели в сторону Москвы. О пострадавших не сообщается, но известно, что на месте падения обломков летательных аппаратов работают представители экстренных службы.

Несколькими часами ранее Собянин также рассказал об отражении атаки восьми вражеских беспилотников, летевших в сторону российской столицы. Ранее также сообщалось о том, что в аэропортах Жуковский и Домодедово вводились временные ограничения — об этом сообщала Росавиация. Позже эти ограничения были сняты.