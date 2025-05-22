Ограничения на полеты введены в Домодедово
Ограничения на полеты введены в аэропорту Домодедово
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В аэропорту Домодедово вечером в четверг ввели ограничения на полеты. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Росавиации.
Согласно официальному сообщению, в аэропорту Домодедово с 21:33 были введены временные ограничения на отправку и прием воздушных судов. На данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.
По данным на 22:14, введенные ранее в Домодедово ограничения были сняты, добавили в пресс-службе ведомства.
Такие ограничения в аэропорту Домодедово вводятся пятый раз за четверг, как и в аэропорту Жуковский. Но, при этом, согласно официальным сообщениям, уже позже вечером четверга в Жуковском были сняты временные ограничения, аэропорт возобновил свою работу, сообщили в Росавиации.