Ограничения на полеты введены в Домодедово

В аэропорту Домодедово вечером в четверг ввели ограничения на полеты. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Росавиации.

Согласно официальному сообщению, в аэропорту Домодедово с 21:33 были введены временные ограничения на отправку и прием воздушных судов. На данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

По данным на 22:14, введенные ранее в Домодедово ограничения были сняты, добавили в пресс-службе ведомства.

Такие ограничения в аэропорту Домодедово вводятся пятый раз за четверг, как и в аэропорту Жуковский. Но, при этом, согласно официальным сообщениям, уже позже вечером четверга в Жуковском были сняты временные ограничения, аэропорт возобновил свою работу, сообщили в Росавиации.