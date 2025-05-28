На православного философа игумена Евмения напали в Москве

На православного философа игумена Евмения совершено нападение в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на собственные источники вечером среды.

Как уточняют журналисты, нападение на игумена Евмения произошло во время презентации его книги «Мудрость любви», которая проходила в книжном магазине «Библио-глобус» в Москве.

Очевидцы рассказывают, что мужчина, который присутствовал на презентации, сначала выкрикнул «За православие! За Русь!», после чего напал на игумена. Пострадавший, уточняется, получил глубокие раны, и сейчас ему оказывают помощь врачи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Савеловском суде Москвы был вынесен окончательный приговор в отношении бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.