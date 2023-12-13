«На проходной увидел столпотворение»: очевидцы — о крупном пожаре в Пушкино
Очевидцы рассказали детали о пожаре в производственном здании в Пушкино
Фото: [Роман Савельев/РИАМО]
В подмосковной деревне Петушки городского округа Пушкинский тушат крупный пожар. Там горит производственное здание.
На месте работают более пятидесяти спасателей и шестнадцать единиц техники. По данным пресс-службы областного главка МЧС, сейчас уже ликвидировано открытое горение, проводится проливка и разборка конструкций. Ранее пожар был локализован на площади 825 квадратных метров.
По информации РИАМО, в горящем здании находится производство молочных продуктов. Также известно, что на территорию предприятия проехала машина скорой помощи.
«На проходной увидел столпотворение. Водители возмущались долгой задержкой. Оказалось, что горит здание», — рассказал один из водителей, приехавший на место за партией продукции.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели в пожаре семейной пары и их семилетней внучки.