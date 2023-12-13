В подмосковной деревне Петушки городского округа Пушкинский тушат крупный пожар. Там горит производственное здание.

На месте работают более пятидесяти спасателей и шестнадцать единиц техники. По данным пресс-службы областного главка МЧС, сейчас уже ликвидировано открытое горение, проводится проливка и разборка конструкций. Ранее пожар был локализован на площади 825 квадратных метров.

По информации РИАМО, в горящем здании находится производство молочных продуктов. Также известно, что на территорию предприятия проехала машина скорой помощи.

«На проходной увидел столпотворение. Водители возмущались долгой задержкой. Оказалось, что горит здание», — рассказал один из водителей, приехавший на место за партией продукции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели в пожаре семейной пары и их семилетней внучки.