Директор сафари-парка Зубков пришел в сознание: его перевезли в больницу Симферополя

Директора крупнейшего в Европе частного сафари-парка в Крыму Олега Зубкова успешно перевезли в больницу Симферополя, сообщил телеканал «Крым 24». Отмечается, что предпринимателя транспортировали в больницу имени Н. А. Семашко, где он будет находиться под присмотром специалистов. Бизнесмен находится в сознании.

Вечером 22 июня на Зубкова, который называет себя «человеком-львом», напал его же лев во время вечерней кормежки. Кадры, на которых бизнесмен, истекающий кровью, находится рядом с вольером, быстро распространились в СМИ.

Сотрудники сафари-парка не стали вызывать скорую помощь, а самостоятельно отвезли Зубкова в белогорскую больницу, где предпринимателя оперировали на протяжении трех часов. Владельца парка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщил внештатный торакальный хирург Министерства здравоохранения Республики Крым Андрей Дорошенко, хищник разорвал зубами трахею и повредил мышцы шеи. Он заявил, что все поврежденные мышцы были ушиты, а кровотечение остановлено.

Как рассказал известный российский дрессировщик Эдгард Запашный, который не раз являлся гостем крымского сафари-парка, Зубков общается с врачами через записки, которые может оставлять на бумаге.

В Следственном комитете России (СКР) по Крыму и Севастополю сообщили, что расследование нападения льва на человека продолжается, в частности, назначены все необходимые экспертизы. Правоохранители также изучают документацию по соблюдению правил и техники безопасности.

Как сообщили телеграм-каналу Mash в Росприроднадзоре Крыма, льва, который напал на Зубкова, усыплять не будут. Экспертная комиссия пришла к выводу, что зверь повел себя так, как заложено природой, а Зубков — совершил ошибку, оставшись один на один с животным.

Как отметили в ведомстве, регламент запрещает сотрудникам зоопарков и подобных учреждений находиться в вольере в одиночку.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области медведь растерзал двух человек.