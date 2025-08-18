На соревнованиях ГТО произошло масовое отравление

13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чувашии обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Среди пострадавших — 10 детей, все они завтракали в одной из гостиниц Чебоксар. Об этом сообщает MK.RU.

В Чувашии произошло массовое отравление среди участников соревнований ГТО. По данным регионального минздрава, 13 человек, включая 10 детей, почувствовали недомогание после завтрака в одной из чебоксарских гостиниц.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести — они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет, но врачи продолжают наблюдение.

Причины отравления пока не установлены. Расследование взял под личный контроль вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.

Ранее в гипермаркете «Глобус» нашли кишечную палочку в трех блюдах.