На соревнованиях ГТО произошло масовое отравление
В Чебоксарах отравились 13 участников ГТО
Фото: [Ногинская подстанция скорой медицинской помощи/Медиасток.рф]
13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чувашии обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Среди пострадавших — 10 детей, все они завтракали в одной из гостиниц Чебоксар. Об этом сообщает MK.RU.
В Чувашии произошло массовое отравление среди участников соревнований ГТО. По данным регионального минздрава, 13 человек, включая 10 детей, почувствовали недомогание после завтрака в одной из чебоксарских гостиниц.
Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести — они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет, но врачи продолжают наблюдение.
Причины отравления пока не установлены. Расследование взял под личный контроль вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.
Ранее в гипермаркете «Глобус» нашли кишечную палочку в трех блюдах.