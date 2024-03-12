На территории двух областей Украины объявили воздушную тревогу

Во вторник, 12 марта, на Украине в Харьковской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Эти сведения публикует РИА Новости ссылаясь на данные, которые появились на онлайн-картах украинского министерства цифровой информации.

Воздушную тревогу на территории Харьковской и Сумской областей объявили в 15:11 по Московскому времени. Сегодня же подобное предупреждение действовало еще на территории восьми регионов Украины, в том числе Киевской области. В Сумской области тревога объявляется второй раз за день. После атаки на Крымский мост 8 октября 2022 года, которую по информации российских спецслужб совершили украинцы, наши войска постоянно наносят удары по вражеской инфраструктуре.

Ранее мы писали о том, что Пентагон так и не дождался денег, чтобы закрыть брешь в своих запасах, которая появилась после оказания помощи Украине. Речь идет о сумме, равной 10 миллиардам долларов. Если финансовый вопрос не решится, в перспективе Пентагон ждут реальные проблемы.