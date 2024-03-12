Politico: Пентагон столкнулся с проблемой из-за передачи оружия Киеву

Пентагон отправил Украине оружия на 10 миллиардов долларов, однако до сегодняшнего дня так и не получил деньги на пополнение поредевших запасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Издание заявляет о том, что Пентагон из-за конгресса так и не дождался денег на покупку оружия взамен того, которое было направлено на Украину. Если финансовый вопрос не будет решен и запасы не восполнят, вооруженные силы США в итоге почувствуют последствия оказываемой поддержки. По информации американского медиа, 10 миллиардов долларов нужны только на пополнение запасов. На остальные задачи, в том числе обучение украинцев, нужны другие деньги. Издания заявляет о наличии в запасах у Пентагона еще 4,4 миллиардов долларов, которые предназначены для помощи Украине.

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