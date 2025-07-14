На Украине ищут четырех бойцов ЧВК «Вагнер», которые сбежали из плена

Четверо бойцов ЧВК «Вагнер» сбежали из-под конвоя в Краматорске. По данным украинских военных, беглецы могут скрываться в частном секторе города.

В Краматорске произошел инцидент с побегом четырех военнопленных из ЧВК «Вагнер». По информации командира батальона «Айдар»* Станислава Бунятова, бойцы сорвались с конвоя и сейчас находятся в розыске.

Телеграм-канал «Донбасс оперативный» подтвердил факт бегства, но подробностей о том, как именно оно произошло, пока нет. Украинские военные предполагают, что россияне могут прятаться в частных домах на окраинах города.

Ранее ВСУ дронами атаковали учебный центр Запорожской АЭС.

*запрещенная в РФ террористическая организация