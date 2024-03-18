На Украине назначили нового спикера ВВС вместо уволенного Игната

Ранее Евлаш был представителем Восточной группировки войск. Он займет место уволенного 16 марта Юрия Игната.

По данным источников издания, происходит переформатирование управления коммуникаций, которое бывший главком ВСУ Валерий Залужный выстраивал под себя. Кроме Игната, своей должности уже лишился пресс-секретарь группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий.

Последние заявления Юрия Игната на посту спикера ВСУ были исполнены пессимизма. В частности, он заявлял, что истребители F-16 не ввозят на Украину из-за боязни, что они станут легкой и желанной мишенью для российских военных. Также он признавал полную зависимость Украины от западных систем ПВО.