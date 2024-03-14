На Украине объявлена воздушная тревога в нескольких областях

На территории Украины, по данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

Время объявления тревоги в Харьковской области - 16:32 мск, а в остальных регионах - 17:38.

Также ранее тревога объявлялась по всей территории Украины, после этого в украинских СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Сумской областях. Удары наносятся российскими силами по различным объектам инфраструктуры в стране, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, в ответ после атаки ВСУ по Крымскому мосту.

Ранее мы сообщали о том, что в НАТО заявили, о том, что Россия не угрожает ни одной стране альянса.