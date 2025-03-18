В высших эшелонах командования украинской армии не планируется никаких кадровых перестановок. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Ранее парламентарий сообщил, что украинское руководство рассматривает вопрос замены главнокомандующего армией Украины Александра Сырского. Позже он сообщил, что главком останется на своем месте.

«Только что еще раз проверил эту информацию у 100-процентного источника. Сырский остается на посту главнокомандующего. Кадровых изменений не планируется», — указал Гончаренко в микроблоге.

Ранее над словами Сырского о стратегических маневрах ВСУ в Курской области посмеялась Мария Захарова. Она заявила, что «для киевского режима дело труба, суджанская труба». Общественник Рогов добавил к этому, что в России с нетерпением ждут, когда украинские военные в результате очередного маневра уйдут на Западную Украину. По его мнению, отступление за Збруч станет «самым мудрым и продуманным поступком верхушки ВСУ».