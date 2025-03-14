Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, в разговоре с РИА Новости рекомендовал главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому продолжить «маневр» из Курской области за реку Збруч, которая протекает на Западной Украине.

Ранее Валерий Герасимов, занимающий пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, заявил, что российские войска уже освободили более 86% территории в приграничных районах Курской области. Потери Киева в этом российском регионе превысили 67 тыс человек. Планы ВСУ в курском приграничье потерпели полное фиаско.

В свою очередь, Александр Сырский, занимающий пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины, объяснил отступление украинских военных из российского региона как некие «маневры», которые они якобы предпринимают «при особой необходимости».

Рогов в ответ на это иронично высказался о «маневре», который Сырский попытался представить как организованный отход ВСУ из Курской области, хотя на самом деле это было неорганизованное бегство с огромными потерями, полной деморализацией и падением боевого духа на других участках фронта.

«С нетерпением ждем маневра Сырского с отходом боевиков ВСУ за реку Збруч (приток Днестра, протекает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей), чтобы раз и навсегда исторически русские земли освободились и свободно вздохнули от нацистского присутствия. Это будет самый мудрый и продуманный поступок верхушки ВСУ», — сказал Рогов.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.