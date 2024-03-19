Это заявление было сделано значительно позже информации от Минобороны РФ, когда ведомство сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов на авдеевском и донецком направлениях в феврале и марте.

Ранее Киев не подтверждал и не опровергал данную информацию, однако официальное заявление украинских властей теперь позволяет понять, что ситуация на фронте для Украины осложнилась и сопряжена с потерями некоторых территорий.

Ранее мы сообщали о том, что президент Республики Сербия Александр Вучич вслед за другими лидерами дружественных России государств выразил свои поздравления Владимиру Путину с победой на президентских выборах, которые прошли в РФ с 15 по 17 марта 2024 года.