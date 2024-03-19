Вучич передал поздравления Путину с победой на выборах

Президент Республики Сербия Александр Вучич выразил свои поздравления Владимиру Путину с победой на президентских выборах, которые прошли в России с 15 по 17 марта 2024 года.

Поздравления были переданы через российского посла в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

Такой жест подчеркивает тесные дипломатические связи между Сербией и Россией, а также поддержку со стороны Вучича к Российской Федерации. Сам текст поздравления не приводится.

Власти Сербии неоднократно подчеркивали, что несмотря на давление ЕС, не планируют рушить дружественные связи с Россией. Напомним, что помимо Вучича, с победой на выборах Путина поздравили лидеры десятков государств, среди которых КНР, Казахстан, Азербайджан, Турция и другие. Лидеры недружественных государств, в большинстве своем, от поздравлений отказались.

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