Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью сделал заявление о том, кого президент США Дональд Трамп считает «нужным». Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Кулеба заявил, что Трамп уверен, что сможет сделать с Россией много хороших дел, и Россия ему нужна. А вот Украина, уверен экс-глава МИД, американскому лидеру не нужна. «Вот и все, такая у человека картинка мира», резюмировал Кулеба.

Ранее стало известно, что бывший американский разведчик Скотт Риттер обратился к лидеру США Дональду Трампу, чтобы призвать того ускорить мирный переговорный процесс по украинскому конфликту и быстрее его завершить.