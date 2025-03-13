На Украине выступили против заморозки конфликта

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем собственном телеграм-канале сообщил о том, что Киев не готов к заморозке конфликта. Об этом стало известно в среду.

По словам Ермака, ни Украина, ни США не будут соглашаться на заморозку конфликта. Украинский политик сообщил, что американские партнеры против подобного сценария. Также Ермак добавил, что Украина выступает против «Минска-3», а Европа должна быть вовлечена в мирный процесс.

В целом, это не первое заявление Ермака о том, что заморозка конфликта на Украине неприемлема. Несмотря на такой комментарий, ранее американский президент Дональд Трамп назвал тот факт, что Россия поддерживает идею временного прекращения огня, многообещающим заявлением.