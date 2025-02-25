На Украине заявили об ограничении подачи электроэнергии

В среду на всей территории Украины вводятся ограничения подачи электричества. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение «Укрэнерго».

Как сообщают в энергетической компании, ограничения коснутся промышленных потребителей и бизнеса, и пройдут отключения в среду, 26 февраля. Планируемое время таких ограничений – с 16 по 19 часов (по местному времени).

Стало известно, что такие ограничения вводятся ввиду повреждений в украинской энергосистеме. Также в «Укрэнерго» отмечают, что отключения обычных потребителей не произойдет.

Напомним, ранее стало известно о том, что Верховная рада приняла закон, разрешающий президенту Украины отправлять ВСУ в другие государства.