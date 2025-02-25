Президенту Украины разрешили направлять ВСУ в другие государства

На Украине президенту разрешили направлять подразделения ВСУ в другие страны в момент действия военного положения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на закон, принятый Верховной Радой.

По данным издания, за принятие закона о нормировании отдельных вопросов о направлении сил ВСУ в другие страны во время военного положения проголосовали 267 депутатов. Об этом сообщил в своих соцсетях депутат парламента Ярослав Железняк.

Железняк уточняет, что подразделения ВСУ смогут находиться в других государствах, чтобы осуществлять мероприятия, связанные с обеспечением нацбезопасности и обороны страны, а также сдерживанием и отражением вооруженной агрессии против Украины. Теперь решение о направлении украинских военных в другие страны будет принимать президент страны.

Ранее стало известно, что США готовятся выводить свои войска из стран Европы.