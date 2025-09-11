На Вологодчине спасли пассажирский теплоход, севший на мель с людьми на борту
Спасатели сняли с мели теплоход с пассажирами в Вологодской области
Пассажирский теплоход «Александра» с 130 людьми на борту успешно сняли с мели на реке Ковже в Вологодской области. Судно продолжило свой рейс после операции с участием спасательного буксира. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент с круизным теплоходом «Александра» благополучно разрешился в Вологодской области. Судно, на борту которого находилось 130 пассажиров, село на мель на реке Ковже. Для оказания помощи был оперативно направлен спасательный буксир. С его помощью теплоход удалось стащить с мели. Операция была завершена в 17:15 по московскому времени. После проверки на отсутствие повреждений лайнер смог самостоятельно продолжить свой маршрут.
