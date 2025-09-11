На Вологодчине спасли пассажирский теплоход, севший на мель с людьми на борту

Пассажирский теплоход «Александра» с 130 людьми на борту успешно сняли с мели на реке Ковже в Вологодской области. Судно продолжило свой рейс после операции с участием спасательного буксира. Об этом сообщает РИА Новости.

