В городе Карс, расположенном на востоке Турции, прогремел взрыв, сообщает телеканал HaberGlobal . По информации источника, он произошел в одном из пятиэтажных жилых домов.

Как отмечает телеканал, после сообщения о взрыве в район Шехитлер были отправлены сотрудники правоохранительных органов, спасатели и скорая помощь.

Также, говорится в сообщении телеканала, на третьем этаже здания, где, по предварительным данным и произошел взрыв, обрушились стены и начался пожар. Сейчас спасатели эвакуируют людей. Информации о жертвах нет.

Карс расположен на Карсском плоскогорье Армянского нагорья, на реке Карс. В городе проживают более 73 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в Турции произошло землетрясение. По информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), его магнитуда составила 3,6. Толчки были зафиксированы в районе Ешилюрт.

Мы также сообщали, что в нескольких городах Украины были слышны взрывы. По информации местной прессы, они произошли в Одессе и Черноморске.