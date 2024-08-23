На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) автоматически отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», говорится в сообщении станции, опубликованном в мессенджере.

Отмечается, что радиационный фон в связи с этим остается в норме — не превышает естественных фоновых природных значений.

На данный момент все блоки ЗАЭС остановлены и находятся в режиме «холодный останов». Технику и оборудование на станции продолжают обслуживать в соответствии с регламентами, строго соблюдая нормы радиационной безопасности.

Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной Иван Федоров сообщил, что ночью на подконтрольной ВСУ части региона прозвучало несколько взрывов, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры. Какие именно объекты получили повреждения, Федоров не сообщил.

11 августа ВСУ при помощи дрона атаковали Запорожскую АЭС, в результате чего она получила серьезное повреждение — на объекте охладительных систем произошло возгорание. Россия назвала акт атаки на ЗАЭС ядерным терроризмом. Об ударе ВСУ также высказались в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказался об обстановке на Запорожской АЭС.