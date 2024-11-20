Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге выразил неуверенность в том, что украинцы сами смогли запустить ракеты ATACMS по российской территории. Об этом пишет РИА новости.

По словам Меркуриса, для запуска этих ракет украинцам должна была потребоваться помощь технических специалистов из США. В этом заявлении он сослался на слова президента РФ Владимира Путина, который пояснил, что для того, чтобы ракеты навести и подготовить их к запуску, потребуется не просто секретная информация, но и знания и опыт, которыми обладают США, но никак не Украина.

Меркурис резюмировал, что американские военные должны были быть вовлечены в атаку по российским территориям. Кстати, эксперты на Западе уверены, что ход боевых действий не сможет переломить даже решение американцев разрешить бить ракетами ATACMS по российским территориям.